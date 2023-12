Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Das brasilianische Unternehmen Petroleo Brasileiro weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,99 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,01 % im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Diese Differenz von 16,02 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezogen auf Petroleo Brasileiro deuten auf eine mittlere Aktivität und eine konstante Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird das Wertpapier von Petroleo Brasileiro als "Schlecht" eingestuft, da der RSI7 aufzeigt, dass die Aktie überkauft ist, während der RSI25 eine neutrale Einschätzung liefert.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Petroleo Brasileiro in verschiedenen Analysen unterschiedliche Bewertungen, was auf eine uneinheitliche Entwicklung hinweist.