Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich verstärkt über die Aktie von Petroleo Brasileiro diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Ebenso hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Petroleo Brasileiro beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 15,98 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 15,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls bei 15,98 EUR, was einer Abweichung von -2,38 Prozent entspricht, und führt auch zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Petroleo Brasileiro derzeit eine Dividendenrendite von 3,99 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,96 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Mit einer Differenz von lediglich 15,97 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 53,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,93 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

