Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Ist das wirklich normal?

Derzeit schüttet Petroleo Brasileiro niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 16,04 Prozentpunkte (3,99 % gegenüber 20,03 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Petroleo Brasileiro neutral diskutiert, jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und wird insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Aktie von Petroleo Brasileiro wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 25,28 insgesamt 11 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 28,34 im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,9 EUR mit dem aktuellen Kurs (15,3 EUR) vergleicht, was eine Abweichung von -3,77 Prozent ergibt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs (16,14 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,2 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.