Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Ist es das gewesen?

Gemäß dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Petroleo Brasileiro als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Petroleo Brasileiro-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,36 und ein Wert für den RSI25 von 47,27. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Petroleo Brasileiro mit 2,29 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, der bei 28,08 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -25,79 Prozent zur Petroleo Brasileiro-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Petroleo Brasileiro zeigen gemischte Signale. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Abschließend betrachtet die technische Analyse der Petroleo Brasileiro-Aktie den gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 16,34 EUR, womit der Kurs der Aktie (15,5 EUR) um -5,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 15,34 EUR, was einer Abweichung von +1,04 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".