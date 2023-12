Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Interessante Aussichten?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,28 liegt die Aktie von Petroleo Brasileiro unter dem Branchendurchschnitt von 27,69 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Petroleo Brasileiro-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,85 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtanalyse der RSIs führt daher zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an acht Tagen dominierend waren und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Petroleo Brasileiro. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro beträgt derzeit 3,99 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,11 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Differenz von 17,12 Prozentpunkten erhält die ausgeschüttete Dividende eine Einstufung als "Schlecht".