Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Petroleo Brasileiro wird auf fundamentalen Daten unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,91 liegt, während das Branchen-KGV bei 27,63 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet an der Aktie von Petroleo Brasileiro wurden analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Petroleo Brasileiro war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Dadurch erhält die Aktie insgesamt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro beträgt 2,29 Prozent, was 26,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 16,5 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt.

Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.