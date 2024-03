Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro beträgt aktuell 2,29 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 9,48 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält also insgesamt eine negative Bewertung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro mit 3 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber Petroleo Brasileiro. Allerdings standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und fundamentalen Aspekten, während die Anleger-Stimmung insgesamt neutral bewertet wird.