Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Petroleo Brasileiro beträgt das aktuelle KGV 3. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 31, was darauf hinweist, dass Petroleo Brasileiro aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Petroleo Brasileiro einen neutralen Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Petroleo Brasileiro-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40 und ein Wert für den RSI25 von 30,77, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung bei Petroleo Brasileiro. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet jedoch darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse der Petroleo Brasileiro-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs mittlerweile bei 16,41 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 17 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,6 Prozent und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 15,68 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +8,42 Prozent als "Gut" bewertet.

Basierend auf diesen Kennzahlen erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro insgesamt die Einschätzung "Gut" aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten. Die Anlegerstimmung sowie der Relative Strength Index deuten jedoch auf eine neutrale Positionierung hin.