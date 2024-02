Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Sentiment und Buzz rund um die Petroleo Brasileiro Aktie spiegeln sich in der Kommunikation im Internet wider. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was von der Redaktion als positiv bewertet wird. In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 3,44 und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 26, was die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Petroleo Brasileiro in dieser Hinsicht eine positive Bewertung. In Bezug auf die Dividende weist die Dividendenrendite von 6,9 Prozent einen Wert unter dem Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis (58,18) führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für die Petroleo Brasileiro Aktie.