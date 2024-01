Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Derzeit zahlt Petroleo Brasileiro niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 24,01 Prozentpunkte (3,99 % gegenüber 28 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Petroleo Brasileiro eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Petroleo Brasileiro daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Petroleo Brasileiro-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 50. Demzufolge wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55,36 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Petroleo Brasileiro derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,04 EUR, während der Kurs der Aktie (15,2 EUR) um -5,24 Prozent darüber liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 15,72 EUR, was einer Abweichung von -3,31 Prozent entspricht. Daraus resultiert insgesamt eine Bewertung als "Neutral".