Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand die Aktie von Petroleo Brasileiro im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Petroleo Brasileiro, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro liegt bei 3,91, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und auf fundamentalen Kriterien basierend als "gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Petroleo Brasileiro eine Rendite von 2,29 % aus, was 25,86 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 28,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.

Der Relative Strength Index (RSI) von Petroleo Brasileiro zeigt eine Ausprägung von 11,76, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,24, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "neutral" führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "gut".