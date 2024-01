Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Petroleo Brasileiro-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55,36 keine Anzeichen einer Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 25 für Petroleo Brasileiro, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn 25,28 Euro an der Börse gezahlt werden. Dies ist 3 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Petroleo Brasileiro in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist, weshalb hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Abschließend schüttet Petroleo Brasileiro niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Aktie.