Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Petroleo Brasileiro wird aufgrund verschiedener Kennzahlen in unterschiedlichen Kategorien bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als deutlich unterbewertet eingestuft, da ihr KGV von 3,91 85 Prozent niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die ein KGV von 25,92 aufweisen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro derzeit als überverkauft gilt, da ihr RSI bei 30 liegt. Bei einer Betrachtung des RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 37, was als Anzeichen für eine neutrale Situation interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Gut" eingestuft.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz bezüglich Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien ergibt eine neutrale Einschätzung, da keine deutliche Veränderung in der Kommunikation festgestellt wurde. Allerdings wird eine steigende Aufmerksamkeit für die Aktie verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergeben die analysierten Kennzahlen und Faktoren eine positive Einschätzung für die Aktie von Petroleo Brasileiro.