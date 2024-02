Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Petroleo Brasileiro Aktie ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Schlecht" führte.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch gibt es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 2,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Petroleo Brasileiro Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 16,34 EUR, während der Aktienkurs bei 15,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,14 Prozent entspricht. Die Bewertung auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt einen "Neutral"-Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.