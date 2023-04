Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Analyse und Bewertung für 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Petroleo Brasileiro – Petrobras-Aktie konnte in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,05 EUR für den Schlusskurs aufweisen. Am vergangenen Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 5,36 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von -11,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht muss daher eine negative Bewertung ausgesprochen werden.

Neben dem 200-Tages-Durchschnitt ist auch der 50-Tages-Durchschnitt ein wichtiger Faktor bei der Chartanalyse. Für diesen Betrachtungszeitraum liegt der letzte Schlusskurs mit 5,36 EUR ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +0,71 Prozent.

Basierend auf diesen Zahlen wird die Petroleo Brasileiro – Petrobras-Aktie kurzfristig als “Neutral” eingestuft.