Petrofac Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrofac":

Die Aktie von Petrofac wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 9,41 insgesamt 6 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 9,97 im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Petrofac eingestellt waren. Es gab zwei positive und drei negative Tage, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was dazu führt, dass Petrofac eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Petrofac-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bei Petrofac festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.