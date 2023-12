Petrofac Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung der Anleger zu Petrofac hat sich in den letzten Tagen als überwiegend positiv erwiesen, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt haben. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in Bezug auf Petrofac diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Petrofac-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 63,72 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 32,82 GBP liegt, was einer Abweichung von -48,49 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 37,62 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -12,76 Prozent entspricht. Daher erhält die Petrofac-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Faktoren wird Petrofac im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,41, was einem Abstand von 4 Prozent zum Branchen-KGV von 9,05 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" zeigte Petrofac in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,47 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,9 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.