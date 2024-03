Petrofac Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrofac":

Petrofac schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 9,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 9,53 %), was zu einer "Schlecht" Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petrofac liegt bei 9,41, was 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Petrofac liegt bei 53,71, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für die Petrofac bewegt sich bei 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, eine gute Bewertung aufgrund des niedrigen KGV und der Anleger-Stimmung, sowie eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Relative Strength Index.