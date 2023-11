Petrofac Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrofac":

Der Aktienkurs des Unternehmens Petrofac im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Energie-Sektor weist eine Rendite von -66,3 Prozent auf, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die gesamte Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,65 Prozent, wobei Petrofac mit 47,65 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr eine zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Petrofac-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 100) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 77,72), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten haben die Petrofac-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 130 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 480,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der Petrofac.