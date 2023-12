PetrofacADR Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten von Petrofac haben die Meinungen in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Themen rund um Petrofac diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Petrofac-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 63,72 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 32,82 GBP liegt, was einer Abweichung von -48,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Rating aufgrund des Schlusskurses von 37,62 GBP, was einer Abweichung von -12,76 Prozent entspricht.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung wird Petrofac im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,41 liegt die Aktie 4 Prozent über dem Branchen-KGV von 9,05, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzungen "Gut" und "Neutral" für Petrofac abgegeben und erwarten langfristig eine "Neutral"-Bewertung. Obwohl es keine Analystenupdates zu Petrofac im letzten Monat gab, erwarten sie eine positive Entwicklung von 296,1 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 130 GBP, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.