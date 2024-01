Petrochina Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Petrochina-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 5,5 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 4,98 HKD um -9,45 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Für die letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 5,17 HKD, was einer Abweichung von -3,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich Petrochina mit einer Rendite von 52,26 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor deutlich überlegen. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit 58,62 Prozent deutlich über der mittleren Rendite von -6,36 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating für Petrochina in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Petrochina zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" in diesem Punkt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 auf, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 12,34) eine Unterbewertung von ca. 59 Prozent darstellt. Petrochina erhält daher auch auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Petrochina-Aktie somit eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf verschiedenen Analysekriterien.