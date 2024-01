Petrochina Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petrochina liegt bei 5,09, was unter dem Branchendurchschnitt von 11 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Petrochina lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine negative Veränderung der Stimmung schließen. Insgesamt wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Aus technischer Sicht wird die Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft, da sie um 6,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einschätzung jedoch als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat Petrochina in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 58,59 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt präsentiert sich Petrochina als eine vergleichsweise günstige Aktie mit gemischten Stimmungsindikatoren und soliden technischen Bewertungen, die zu einer positiven Branchenperformance führt.

