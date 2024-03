Petrochina Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Diskussionen über Petrochina in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen gehäuft, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt konnten in diesem Zeitraum neun Handelssignale ermittelt werden, davon 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie.

Die Dividendenrendite beträgt 8,76 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 8,08 Prozent in der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Petrochina-Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,6 Prozent erzielt, was 62,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Petrochina führt bei einem Niveau von 24,53 zur Einstufung "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 21,76 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Daher stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut" dar.