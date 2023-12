Petrochina Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Towa":

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern geben die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Petrochina wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Petrochina erfuhr jedoch eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Petrochina bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Petrochina-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 5,38 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 5,16 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Petrochina auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Petrochina nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 5,09 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb Petrochina auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

