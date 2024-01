Petrochina Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Petrochina liegt der RSI7 aktuell bei 61,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 beträgt 34,46, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Petrochina-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 7,43 HKD. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 7,33 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso verhält es sich bei der Betrachtung der letzten 50 Handelstage, bei der der gleitende Durchschnitt bei 7,07 HKD liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, was als positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist Petrochina mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,09 einen niedrigeren Wert auf als der Durchschnitt der Vergleichsbranche (12). Daher kann die Aktie als günstig eingestuft werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Petrochina-Analyse vom 18.01. liefert die Antwort:

