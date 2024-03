Petrochina Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung bezüglich Petrochina in den letzten Wochen kaum verändert ist. Unsere Bewertung für die Aktie lautet daher "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Petrochina gezeigt, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeben. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petrochina-Aktie der letzten 200 Handelstage um 14,62 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 11,05 Prozent über dem aktuellen Kurs, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Bezüglich der weichen Faktoren, wie der Stimmung, haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Petrochina neutral waren. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Petrochina aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale, die zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führen. Somit wird Petrochina hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petrochina mit 6,37 insgesamt 54 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 13,7 beträgt. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse mit "Gut" bewertet, da sie als unterbewertet gilt.