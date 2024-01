Petrochina Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Petrochina wurde der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Petrochina-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Petrochina weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Petrochina eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Petrochina im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,97 Prozent erzielt, was 49,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petrochina bei 5,49, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung für Petrochina ist ebenfalls positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegend positiven Themen und Bewertungen führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Petrochina auf verschiedenen Ebenen eine positive Bewertung erhält, sowohl technisch als auch fundamental und in Bezug auf die Anleger-Stimmung.