Petrochina Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Petrochina-Aktie wird derzeit mit gemischten Signalen bewertet. Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der Wert bei 5,51 HKD, was nahe am aktuellen Schlusskurs von 5,59 HKD (+1,45 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 5,23 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+6,88 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Auch fundamentale Kennzahlen deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Das KGV beträgt aktuell 5,49 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Petrochina erhält daher auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Petrochina aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Betrachtet man jedoch die relative Bewegung auf 25 Tage, ergibt sich ein neutraler Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Schließlich wird die Dividende betrachtet, bei der Petrochina im Vergleich zum Branchendurchschnitt nur leicht höher bewertet wird. Die Dividendenrendite von 8,76 % liegt nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 8,35 %. Daraus ergibt sich aktuell eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ist die Petrochina-Aktie also mit einem neutralen bis positiven Rating zu bewerten, wobei die verschiedenen Analysemethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Anleger sollten daher die verschiedenen Signale genau beobachten und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend abwägen.