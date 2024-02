Petrochina Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Petrochina, ein führendes Unternehmen in der Öl- und Gasbranche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,76 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,32 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Petrochina als unterbewertet angesehen, da das KGV bei 5,49 liegt, was 60 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,82. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Aktienkurs von Petrochina hat sich in den letzten 12 Monaten sehr positiv entwickelt, mit einer Rendite von 41,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von -7,8 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Petrochina-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (66) als auch der 25-Tage-RSI (41,71) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt kann Petrochina also aufgrund seiner Dividendenrendite, des KGV, der Aktienkursentwicklung und des RSI eine solide Bewertung vorweisen.