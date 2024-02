Petrochina Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Petrochina beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die im Durchschnitt ein KGV von 12 haben, auf eine Unterbewertung hindeutet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Petrochina mittlerweile auf 5,51 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,65 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,54 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 5,22 HKD, was einer Aktienbewertung von +8,24 Prozent Abstand entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,76 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 8,41) liegt. Aufgrund dessen bekommt die Petrochina-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Petrochina-Aktie wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage bewertet, welcher bei 13,59 Punkten liegt, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auf Basis des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Petrochina daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.