Petrochina Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Petrochina liegt derzeit bei 35, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine Bewertung als "Neutral" ergibt sich daraus. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auch auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der Diskussion in sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Petrochina eingestellt waren. Es gab drei positive und zehn negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Petrochina daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Petrochina von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Petrochina derzeit bei 5,36 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,92 HKD aufweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,21 HKD, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Petrochina daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Petrochina auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.

Petrochina kaufen, halten oder verkaufen?

