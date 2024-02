Petrochina Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Petrochina hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt und übertrifft deutlich die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor. Mit einer Rendite von 55,6 Prozent liegt Petrochina mehr als 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,16 Prozent erzielte, liegt Petrochina mit 63,76 Prozent deutlich darüber. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten wird Petrochina als unterbewertet angesehen im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,23, was einen Abstand von 55 Prozent zum Branchen-KGV von 13,86 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Technisch gesehen verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Petrochina derzeit bei 5,55 HKD, wobei der Aktienkurs selbst bei 6,2 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +11,71 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 5,5 HKD um +12,73 Prozent darüber. Die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich Petrochina über einen längeren Zeitraum als wenig aktiv in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für Petrochina.