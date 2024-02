Petrochina Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Petrochina-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Bewertungen. In Bezug auf die Dividendenrendite von 8,76 Prozent, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt, erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich Petrochina mit einer unterdurchschnittlichen Aktivität und einer negativen Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt sich Petrochina unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 12 aufweisen. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Petrochina-Aktie aktuell bei 5,52 HKD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,7 HKD, was einem Abstand von +3,26 Prozent entspricht, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da die Differenz bei +7,95 Prozent liegt und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Analysen daher "Gut".