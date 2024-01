Petrochina Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie des Unternehmens Petrochina wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 5,09, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,05 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten hat Petrochina eine Performance von 52,26 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um -9,73 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +61,99 Prozent im Branchenvergleich für Petrochina. Der Sektor "Energie" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -9,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Petrochina um 61,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt 8,49 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,89 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Petrochina eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben die Stimmung in Bezug auf Petrochina auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Themen rund um Petrochina in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine positive Bewertung.

Insgesamt wird Petrochina hinsichtlich der fundamentalen Kriterien, der Performance im Branchenvergleich, der Dividendenpolitik und der Stimmung als "Gut" eingestuft.

