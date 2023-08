Petrochina-Aktie: Als wäre nichts passiert - Aktienkurs unverändert!

China bleibt weiterhin das größte Problemkind an den globalen Börsen. Die Kombination aus enttäuschenden Wirtschaftsdaten und einem instabilen Immobiliensektor verunsichert die Anleger, was dazu führt, dass viele Analysten eine schwächere Ölnachfrage in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft befürchten.

Petrochina scheint indes unberührt zu bleiben – die Aktie des Energiegiganten hält sich nach wie vor auf einem respektablen Niveau. Am Freitagmorgen erreichte sie 0,65 Euro, kaum weniger als noch vor vier Wochen. Insgesamt hinterlässt sie mit Preissteigerungen von 55,8 Prozent seit Jahresbeginn einen positiven Gesamteindruck.

Petrochina: Ist alles im grünen Bereich?

Zurzeit profitiert Petrochina von dem steigenden Ölpreis- der nach einer kurzen Schwächephase wieder zunimmt. Der Preis für Brent Crude Oil stieg am...