Petrobras-Aktie: Dies beeindruckt die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

In dieser Woche herrscht wieder ein wenig Ruhe auf den heimischen Märkten, während sich in China immer noch dramatische Ereignisse abspielen. Es gibt Befürchtungen unter Beobachtern, dass die Immobilienmärkte zusammenbrechen könnten, was unvorhersehbare Auswirkungen auf den Rest der Wirtschaft haben könnte. Dies führt nicht nur zu schwankenden Aktienkursen, sondern setzt auch den Ölpreis leicht unter Druck.

Falls die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ins Schwanken gerät, könnte dies einen deutlichen Rückgang der Nachfrage zur Folge haben. Dies wurde bereits mehrfach während der Corona-Pandemie eindrücklich demonstriert. Unterdessen wirken sich sinkende Ölpreise selbst aus und belasten unter anderem die Petrobras-Aktie.

Petrobras: Ist das Ende des Preisanstiegs erreicht?

Zusätzlicher Preisdruck entsteht durch Berichte über...