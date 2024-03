Petro Matad Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Petro Matad hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -20,84 Prozent gefallen. Das bedeutet eine Outperformance von +6,89 Prozent im Branchenvergleich für Petro Matad. Im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -20,84 Prozent im letzten Jahr, wobei Petro Matad um 6,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Petro Matad-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Petro Matad liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petro Matad 5. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 10. Das bedeutet, dass Petro Matad aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.