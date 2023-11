Petro Matad Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Petro Matad diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Petro Matad erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Wir betrachten hier den gleitenden Durchschnitt von 50- und 200-Tagen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Petro Matad-Aktie beträgt derzeit 4,02 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (3,3 GBP, was einer Abweichung von -17,91 Prozent entspricht). Daher erhält Petro Matad eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Nun zum kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (3,02 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,27 Prozent). Somit ergibt sich hier ein "Gut"-Rating für die Petro Matad-Aktie. In Summe wird Petro Matad auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Petro Matad-Aktie liegt bei 45, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (43,06) verglichen. Auch hier ist Petro Matad weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,06), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Petro Matad.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Petro Matad aktuell 0. Dies ergibt eine negative Differenz von -11,91 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher heute mit "Schlecht" für Petro Matad.