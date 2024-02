Petro Matad Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Petro Matad hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Petro Matad bei 8,94 Prozent, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft das Unternehmen die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von -15,09 Prozent um 24,04 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Petro Matad derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -11,96 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Petro Matad war in den letzten Tagen neutral. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet, und auch in den Gesprächen der Anleger gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Petro Matad derzeit bei 3,88 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,15 GBP hat. Dies führt zu einer Distanz von -18,81 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Ebenso erreicht der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 3,69 GBP, was zu einem Abstand von -14,63 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.