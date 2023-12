Petro-King Oilfield Services Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Petro-king Oilfield Services wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 0,07 HKD liegt und der Kurs der Aktie (0,076 HKD) um +8,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,07 HKD, was einer Abweichung von +8,57 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet wird.

Die Dividendenausschüttung von Petro-king Oilfield Services liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen um 9,07 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 26,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Petro-king Oilfield Services überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 35,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Petro-king Oilfield Services-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.