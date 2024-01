PetroTal Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petrotal liegt bei 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 31,23) deutlich niedriger ist. Dies entspricht etwa 85 Prozent unter dem Durchschnitt. Nach fundamentalen Kriterien ist Petrotal daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Petrotal in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 11,32 Prozent liegt Petrotal 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 Prozent in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Petrotal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,56 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,61 USD weicht somit um +8,93 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,59 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,39 Prozent). Hier ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Petrotal-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.