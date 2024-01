PetroNeft Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Petroneft hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -92,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,89 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Petroneft im Branchenvergleich eine Underperformance von -81,03 Prozent aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,89 Prozent im letzten Jahr, und Petroneft lag 81,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Petroneft in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Petroneft im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (11,99 %) eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was bedeutet, dass die Ausschüttung 11,99 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird Petroneft derzeit als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument zur Bewertung der Aktienkursdynamik. Der RSI für Petroneft beträgt 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Petroneft eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen, und an einem Tag waren die Anleger neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Petroneft eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.