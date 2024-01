PetroGas Co Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Petrogas ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies wurde ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Insgesamt wurde der Titel als "Gut" eingestuft, da in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das langfristige Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In diesem Zusammenhang hat Petrogas in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Petrogas daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petrogas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 0,22 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,169 USD) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, nämlich "Gut". Insgesamt wird die Aktie bei der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 59,51 deutet darauf hin, dass die Petrogas weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 46 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Petrogas-Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.