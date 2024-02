PetroFrontier Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Petrofrontier hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,55 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Petrofrontier eine Underperformance von -15,84 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Petrofrontier 15,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Petrofrontier in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Petrofrontier derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, wobei der Unterschied 8,29 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 8,29 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Petrofrontier eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was Petrofrontier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Petrofrontier-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,07 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,06 CAD) weicht somit um -14,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 CAD) liegt derzeit unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Petrofrontier-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.