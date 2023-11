Petratherm Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Petratherm-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,05 AUD 16,67 Prozent unter dem GD200 (0,06 AUD) liegt. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 0,05 AUD. Dies deutet auf eine neutrale Entwicklung hin, da der Abstand zum GD50 bei 0 Prozent liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Petratherm-Aktie als "neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt der Kurse der letzten 50 und 200 Tage betrachtet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Petratherm in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Petratherm daher eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung als "neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 35, was eine "neutral" Empfehlung ergibt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage misst, liegt bei 51,02, was ebenfalls auf eine "neutral" Einstufung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "neutral" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Petratherm in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daraus resultiert eine "neutral" Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Bewertung auf dieser Stufe.