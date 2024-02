Petratherm Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen und wird auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für Petratherm liegt der RSI bei 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 72, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Petratherm in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Petratherm derzeit -23,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -61,67 Prozent beläuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält Petratherm von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Petratherm also positiv bewertet.