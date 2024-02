Petratherm Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Petratherm liegt bei 55,56 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert bezieht sich auf die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb der letzten 7 Tage. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 64, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Petratherm bei 0,026 AUD liegt, was eine Abweichung von -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Abweichung von -56,67 Prozent vom GD200, was ebenfalls zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Petratherm zeigen gemischte Signale. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Petratherm basiert auf vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.