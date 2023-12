Petratherm Aktie: Aufgepasst!

Petratherm: Diskussionsintensität und Stimmungsänderung zeigen "Gut"-Einstufung Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Petratherm wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei ergab sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Petratherm in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Technische Analyse: Aktueller Aktienkurs zeigt "Schlecht"-Signal Der aktuelle Kurs der Petratherm von 0,035 AUD ist mit -41,67 Prozent Entfernung vom GD200 (0,06 AUD) aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,04 AUD auf. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -12,5 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Petratherm-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger-Stimmung: "Gut"-Bewertung Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell stand die Aktie von Petratherm im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Petratherm. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index: "Neutral"-Titel mit "Schlecht"-Einstufung Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Petratherm ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 einen Wert von 70 aufweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

