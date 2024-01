Petra Diamonds Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Petra Diamonds-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,82, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Petra Diamonds.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien misst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Untersuchung der Aktie von Petra Diamonds in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergibt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Somit wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" gegeben.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Petra Diamonds 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 70 GBP, was eine Steigerung um 7,69 Prozent vom letzten Schlusskurs (65 GBP) bedeuten würde. Somit erhält die Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Petra Diamonds in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Petra Diamonds.