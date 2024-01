Petra Diamonds Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse der Petra Diamonds zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Gut" ist. Der GD200 liegt bei 64,51 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (70 GBP) um +8,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 49,83 GBP zeigt mit einer Abweichung von +40,48 Prozent eine positive Wertentwicklung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ein "Neutral"-Rating. In den letzten 30 Tagen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Petra Diamonds-Aktie sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Tage als "überverkauft" eingestuft wird. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse also ein positives Bild für die Petra Diamonds-Aktie.